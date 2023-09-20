"Иранский вояж" Шойгу: эксперт рассказал, какое оружие может получить РФ

Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе "Шахед" и не только.

Министр обороны России Сергей Шойгу уехал в Иран. Там он, скорее всего, будет договариваться о расширении военного сотрудничества.

Об этом в комментарии "24 Канала" рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что, к сожалению, тенденции здесь играют против Украины. Иран дает практически все, что просит Россия.

Что Россия хочет от Ирана

Как подчеркнул Мусиенко, Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе "Шахед", артиллерийские и танковые снаряды. Однако баллистические ракеты они так и не передали оккупантам.

Возможно, сейчас Россия будет говорить о том, чтобы Иран передал ракеты. Это для того чтобы увеличить количество обстрелов зимой по территории Украины. Но пока нет информации, что Иран согласился передать ракеты, – заметил Александр Мусиенко.

Возможно, Шойгу пытается расширить само военное сотрудничество. Эксперт предположил, что Россия способна предложить помощь в разработке гиперзвукового или ядерного оружия и получить что-то вместо этого. Однако пока нет конкретной информации о планах страны-агрессорки.

Напомним, военные аналитики отмечают, что Российская Федерация, истощившая свой ракетный потенциал в войне против Украины, стремится получить от Ирана ракеты малой и большой дальности.

Ранее директор израильской спецслужбы Моссад заявил, что Иран намерен предоставить России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА.

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