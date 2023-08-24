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Иран хочет с помощью РФ усилить контроль над своими границами — ISW

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Иран хочет с помощью РФ усилить контроль над своими границами — ISW

Фото: Associated Press

Командующий сухопутными войсками Артеш бригадный генерал Киомарс Гейдари посетил Москву 20-23 августа

Иран хочет с помощью страны-агрессора России нарастить силы контроля над своей границей для борьбы с "терроризмом".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что командующий сухопутными войсками Артеш, иранский бригадный генерал Киюмарс Хейдари 22-23 августа встречался в Москве с российским командующим Сухопутными войсками генералом Олегом Салюковым и замминистра обороны России Александром Фоминым.

Помимо переговоров Хейдари посетил в РФ центр оборудования для наблюдения за рубежом и центр производства оборонной техники. После этого он заявил, что Тегеран будет сотрудничать с Москвой по "усилению безопасности на границе для борьбы с терроризмом".

Аналитики ISW отмечают, что под террористами иранские власти подразумевают чуть ли не все соседние страны.

"Визит Хейдари в центр производства оборонной техники свидетельствует о том, что Сухопутные войска Артеша надеются на Россию, чтобы удовлетворить некоторые свои потребности в оборонной технике", — отмечают американские аналитики.

Как сообщалось, Reuters пишет, что Иран создал новый мощный беспилотник Mohajer-10. Он вдвое мощнее "Mohajer-6".

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Дата публикации
Просмотры
2339
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