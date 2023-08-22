Иран создал новый мощный беспилотник Mohajer-10 — Reuters

На беспилотнике была надпись "готовьте свои приюты" на иврите и персидском языке.

Иран построил передовой самодельный беспилотник под названием "Mohajer-10", который вдвое мощнее "Mohajer-6".

Об этом сообщают иранские государственные СМИ, передает Reuters.

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Отмечается, что новый БПЛА имеет увеличенную дальность и длительность полета, а также увеличенную нагрузку. Он имеет рабочий диапазон 2000 км и может летать до 24 часов. Его нагрузка может достигать 300 кг.

На видео, опубликованном во вторник иранскими СМИ, беспилотник был показан среди прочей военной техники с текстом "готовьте свои убежища" на иврите и персидском языке.

Западные журналисты пишут, что официальные лица США обвинили Иран в предоставлении дронов Mohajer-6 среди других беспилотных летательных аппаратов России для ее войны против Украины. Тегеран это отрицает.

Напомним, что РФ хочет изготовить 6000 дронов к 2025 году благодаря помощи Ирана.

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