Иран создал новый мощный беспилотник Mohajer-10 — Reuters

На беспилотнике была надпись "готовьте свои приюты" на иврите и персидском языке.
Иран построил передовой самодельный беспилотник под названием "Mohajer-10", который вдвое мощнее "Mohajer-6".
Об этом сообщают иранские государственные СМИ, передает Reuters.
Отмечается, что новый БПЛА имеет увеличенную дальность и длительность полета, а также увеличенную нагрузку. Он имеет рабочий диапазон 2000 км и может летать до 24 часов. Его нагрузка может достигать 300 кг.
На видео, опубликованном во вторник иранскими СМИ, беспилотник был показан среди прочей военной техники с текстом "готовьте свои убежища" на иврите и персидском языке.
Западные журналисты пишут, что официальные лица США обвинили Иран в предоставлении дронов Mohajer-6 среди других беспилотных летательных аппаратов России для ее войны против Украины. Тегеран это отрицает.
Напомним, что РФ хочет изготовить 6000 дронов к 2025 году благодаря помощи Ирана.
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