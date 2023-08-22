Оккупанты впервые вывели в Черное море новый корабль "Циклон"

Российские оккупанты вывели в Черное море новый корабль "Циклон", который недавно был принят в состав Черноморского флота РФ.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Как отмечается, военные РФ вывели в Черное море три корабля-носителя ракет типа "Калибр". Суммарный залп – до 20 ракет. В частности, среди кораблей есть и новый российский "Циклон".

Российские оккупанты проводили "разведку боем" нашей ПВО. Использовали они единичные ударные беспилотники.

"Это означает, что рашисты готовы к выполнению новых ракетных ударов по территории Украины", — отметила спикер.

Напомним, что оккупанты в Мариуполе по новому маркируют технику и увеличивают количество военных.

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