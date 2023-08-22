Ночная атака армии РФ: чем враг нанес удары по Украине

Сколько дронов и ракет выпустил враг, пока неизвестно.
В ночь на вторник, 22 августа, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, а также крылатыми ракетами "Искандер-К".
Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"За ночь были воздушные тревоги. Применял враг несколько ударных БПЛА типа Shahed и крылатые ракеты типа Искандер-К", — рассказал представитель ВСУ.
Игнат подчеркнул, что это предварительные результаты. Также данные уточняются, как удалось отразить вражескую атаку.
Атака РФ ночью 22 августа
Ночью в Украине в ряде регионов звучали сирены. В частности, из-за угрозы ударных БПЛА воздушную тревогу объявили на юго-восточном направлении.
Во время тревоги россияне ударили по Запорожье. В регионе во время тревоги предупреждали об угрозе удара беспилотниками.
Утром в Днепропетровской области произошли взрывы. Стало известно, что россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки возникли проблемы с электричеством, ранен один человек.