F-16 для Украины: военный эксперт рассказал интересные детали

К новому году в страну поступят шесть истребителей.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, что получение Украиной шести истребителей F-16 до Нового года не повлияет на текущую наступательную кампанию Сил обороны.

Об этом эксперт рассказал в интервью OBOZREVATEL.

Рассвет отмечает, что 61 F-16 — 42 от Нидерландов и 19 от Дани — это "пока это договоренность о предоставлении самолетов, а не факт их получения".

Это самолеты, которые могут быть переданы теоретически после вытеснения их из боевого дежурства самолетами F-35. Точно мы можем говорить о том, что по крайней мере до Нового года нам передадут шесть самолетов, три пары F-16. Это однозначно хороший знак, это называется, лед тронулся. Главное – начать, а дальше, думаю, дипломатия доведет дело до конца", — говорит эксперт.

По его словам, пока сложно говорить о том, как лучше использовать истребители, ведь все будет зависеть от их количества. Рассвет замечает: пока нет самолетов, а потому сложно прогнозировать дальнейшие действия.

Если придут шесть самолетов, их сразу можно будет использовать под систему ПВО и уничтожение системы ПВО противника. Их нельзя будет использовать в широкомасштабных боевых действиях – их просто мало. Но если появится 40 самолетов, бригада, то их сразу можно будет полноценно использовать на одном из направлений, начиная с погашения системы ПВО противника и заканчивая бомбардировками его укрепрайонов", — добавил военный эксперт.

Как сообщалось, 20 августа Дания официально объявила, что передаст Украине F-16. Речь идет о 19 современных самолетах. Кроме того, ВСУ держат 42 самолета от Нидерландов.

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