Нічна атака армії РФ: чим ворог завдав ударів по Україні

Скільки дронів та ракет випустив ворог, поки невідомо.

Вночі проти вівторка, 22 серпня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а також крилатими ракетами "Іскандер-К".

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"За ніч були повітряні тривоги. Застосовував ворог кілька ударних БПЛА типу Shahed і крилаті ракети типу "Іскандер-К", - розповів представник ЗСУ.

Ігнат наголосив, що це попередні результати. Також дані уточнюються, як вдалося відбити ворожу атаку.

Атака РФ вночі 22 серпня

Вночі в Україні в низці регіонів лунали сирени. Зокрема, через загрозу ударних БпЛА повітряну тривогу оголосили на південно-східному напрямку.

Під час тривоги росіяни вдарили по Запоріжжі. В регіоні під час тривоги попереджали про загрозу ударі безпілотниками.

Зранку на Дніпропетровщині сталися вибухи. Стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки виникли проблеми з електрикою, поранено одну людину.

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