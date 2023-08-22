Нічна атака армії РФ: чим ворог завдав ударів по Україні

Скільки дронів та ракет випустив ворог, поки невідомо.
Вночі проти вівторка, 22 серпня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а також крилатими ракетами "Іскандер-К".
Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"За ніч були повітряні тривоги. Застосовував ворог кілька ударних БПЛА типу Shahed і крилаті ракети типу "Іскандер-К", - розповів представник ЗСУ.
Ігнат наголосив, що це попередні результати. Також дані уточнюються, як вдалося відбити ворожу атаку.
Атака РФ вночі 22 серпня
Вночі в Україні в низці регіонів лунали сирени. Зокрема, через загрозу ударних БпЛА повітряну тривогу оголосили на південно-східному напрямку.
Під час тривоги росіяни вдарили по Запоріжжі. В регіоні під час тривоги попереджали про загрозу ударі безпілотниками.
Зранку на Дніпропетровщині сталися вибухи. Стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки виникли проблеми з електрикою, поранено одну людину.