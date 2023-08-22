Росіяни вдарили по Запоріжжі: що відомо, фото наслідків

Вночі проти 22 серпня російські окупаційні війська знову атакували Запоріжжя. Пошкоджено помешкання місцевих мешканців.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження чотири багатоповерхових будинки. Серед людей, на щастя, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, усі відповідні служби вже працюють. На місці розгорнуто намет міської ради. Комунальники почали закривати вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон.

Атака на Запоріжжя. / Фото: Facebook Анатолія Куртєва

Як повідомлялося, через загрозу ударних БпЛА повітряну тривогу оголосили на південно-східному напрямку. Тривога в Запорізькій області лунала від 04:05 до 06:01. Бала загроза застосування ударних БпЛА!

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