Мобілізація в Україні: чи можуть зараз призвати чоловіків у віці до 27 років

Чи можуть зараз мобілізувати хлопця у 26 років, якщо він не проходив строкову службу та військову кафедру, думка юриста.

Воєнний стан та мобілізацію подовжено до листопада.

Чи можуть зараз мобілізувати призовника

30 травня 2023 року Верховна Рада України у першому читанні прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 9281 «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Проєктом Закону передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», спрямованих на зменшення призовного віку для громадян з 27 до 25-річного віку.

За словами адвоката Богдана Пересади, станом на сьогодні законопроєкт № 9281 від 09.05.2023 (3125-IX від 30.05.2023) щодо зміни призовного віку не підписано президентом України.

Закон не був офіційно опублікований та не набув чинності, відповідно, діє редакція статті Закону без змін.

Згідно з цим законом наразі мобілізувати чоловіка до 27 років, який має статус «призовника» без його згоди не мають права. Якщо ж такий чоловік має статус «військовозобов’язаного» - його можуть мобілізувати.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»: «призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі та не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.

Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших військових формувань.

Під час дії особливого періоду військова служба (дія контрактів) для військовослужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною дев’ятою статті 23 цього Закону.

Відповідно до частини дев’ятої статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

призовники - це особи, приписані до призовних дільниць,

військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави,

резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Згідно з частиною першої статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»: «на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку)».

Таким чином, призову під час мобілізації підлягають саме «резервісти» та «військовозобов’язані».

Тобто, за словами адвоката, якщо чоловік має статус «призовника», його не можуть мобілізувати без згоди до досягнення 27 років, якщо ж він має статус «військовозобов’язаного» - мобілізувати можуть. Визначити свій статус можна, виходячи із записів у військово-обліковому документі.

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