Синоптик предупредила о новой волне жары: когда ожидать высоких температур

В Украине на этой неделе, в период до пятницы, 25 августа, станет несколько свежее, потому что с северо-запада и запада на территорию страны будет распространяться более прохладная воздушная масса. Впрочем, уже на выходные придет новая волна жары.

О погоде в комментарии "NV" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Воздух в дневные часы (21-24 августа — Ред.) будет прогреваться не так интенсивно, как мы это наблюдали на прошлой неделе. Температура днем будет достигать +27-29° в большинстве областей. Можно сказать, умеренная жара. Лишь на юге температурный режим несколько выше: завтра (22 августа – Ред.) до +35°, а дальше следующие три дня +30…+32°", — сообщила синоптик.

В Карпатском регионе 22-24 августа и северо-востоке страны будут отдельные кратковременные дожди. Кое-где – с грозами.

Уже с 25 августа в Украину снова вернется жара, ведь начнет перемещаться тропическая воздушная масса. Из Африки она распространится на западную и южную Европу, а уже 26 августа достигнет западных и юго-западных границ Украины.

"С 26 августа начнет температура повышаться. На выходные это уже снова будет +30-32° — и даже немного выше. На юге, опять же, может быть +35-36°, в отдельные дни и до +38° будут достигать значения. Но это уже на следующей неделе. Погоду будет определять поле повышенного давления, оно будет малооблачным", — говорит Голеня.

В Киеве на следующие выходные, 26-27 августа, воздух прогреется до 30° тепла. В начале следующей недели столбики термометров поднимутся до +32-33°.

Напомним, синоптики дали первый прогноз, какой будет осень в Украине. В частности, синоптикиня Вера Балабух сообщает, что в первой половине сентября на значительной территории страны будет сохраняться летняя погода.

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