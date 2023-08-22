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Окупанти вперше вивели в Чорне море новий корабель "Циклон"

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти вперше вивели в Чорне море новий корабель "Циклон"

У Чорному морі фіксують ворожі кораблі / Фото: УНІАН

Над Україною зберігається ракетна небезпека.

Російські окупанти вивели в Чорне море новий корабель “Циклон”, який тільки нещодавно був прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповіла речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Як зазначається, військові РФ вивели в Чорне море три кораблі-носії ракет типу “Калібр”. Сумарний залп - до 20 ракет. Зокрема, серед кораблів є і новий російський “Циклон”.

Російські окупанти проводили “розвідку боєм” нашої ППО. Використовували вони поодинокі ударні безпілотники.

"Це означає, що рашисти готові до виконання нових ракетних ударів по території України", - зазначила речниця.

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі по новому маркують техніку та збільшують кількість військових.

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Дата публікації
Перегляди
1418
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