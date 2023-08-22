Окупанти вперше вивели в Чорне море новий корабель "Циклон"

Над Україною зберігається ракетна небезпека.
Російські окупанти вивели в Чорне море новий корабель “Циклон”, який тільки нещодавно був прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ.
Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповіла речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
Як зазначається, військові РФ вивели в Чорне море три кораблі-носії ракет типу “Калібр”. Сумарний залп - до 20 ракет. Зокрема, серед кораблів є і новий російський “Циклон”.
Російські окупанти проводили “розвідку боєм” нашої ППО. Використовували вони поодинокі ударні безпілотники.
"Це означає, що рашисти готові до виконання нових ракетних ударів по території України", - зазначила речниця.
Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі по новому маркують техніку та збільшують кількість військових.
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