У двох областях не скасували повітряну тривогу: що відомо

У вівторок, 22 серпня, понад пів години в Україні тривала повітряна тривога. Вона завершилася в усіх регіонах, окрім Запорізької та Донецької областей. В 13:43 її скасували і в цих регіонах.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в Запорізькій та Донецькій областях залишається, пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

До слова, у Запорізькій області сирени лунають від 11:53, а на Донеччині - від 11:56. Тривогу в областях скасували о 13:45. Тоді як в інших - о 13:23.

Як повідомлялося, після 12:50 по всій Україні оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана зі зльотом МіГів на території РФ.

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