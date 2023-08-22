У Львівській області компанія Philip Morris має намір відкрити виробництво

За словами Міхала Мержеєвського, віце-президента Philip Morris International (PMI) та генерального директора компанії в Польщі, розглядались інші варіанти локації, зокрема, у Польщі, Туреччині, Литві або Чехії. Утім рішення ухвалено на користь України, хоча компанія вже має підприємство у Харківській області, яке наразі закрите через наближеність фронту.

“Philip Morris хоче показати міжнародним інвесторам, що Україна – це те місце, куди можна і потрібно інвестувати, попри всі ризики. Тобто ми можемо виробляти нашу продукцію в будь-якій країні, де у нас є виробничі потужності. Але ця інвестиція є сигналом для української громади, а також для міжнародної спільноти про наш тісний зв’язок з українським народом і країною”, - пояснив Міхал Мержеєвський в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

За його словами, у планах Philip Morris задовільнити внутрішній попит продукцією з нової фабрики. Якщо потужностей вистачатиме, можна буде розглядати варіанти експорту.

“Думаю, ви вже на шляху до покращення інвестиційного клімату навіть попри війну. І причина, чому ми сьогодні зібрались, є хорошим прикладом — якби у нас було відчуття, що в Україну не варто інвестувати, ми ніколи цього не зробили б. Але, забігаючи наперед, перед Україною зараз безліч можливостей. Тут величезний внутрішній ринок, у вас фантастичні люди — високоосвічені, дуже амбіційні та працьовиті. А високий рівень безробіття інвестори можуть розглядати навіть з позитивної точки зору. Наприклад, у Польщі рівень безробіття становить близько 4%, тому знайти гарних працівників на потенційне нове підприємство досить непросто”, - прокоментував він залучення інвестицій в українські потужності.

Віце-президент Philip Morris International (PMI) вважає, що Україні ще потрібні законодавчі зміни в регулювання обігу тютюнових.

“Можу навести приклад з моєї галузі, тютюнового сектору – в Європі визнають різницю між звичайними тютюновими виробами та інноваційними, як IQOS у нашому портфоліо. Уряди ЄС бачать різницю в цих двох категоріях: перша є традиційними сигаретами, а друга - є бездимною альтернативою, створеною на основі наукових досліджень. Безумовно, бездимні продукти також не позбавлені ризику для здоров’я, втім, перехід на них є кращим рішенням, аніж продовження куріння. Держави в Європі мають різне регулювання та оподаткування для цих двох категорій продуктів, щоб підтримати прагнення курців переходити на альтернативи традиційному курінню. А в Україні – вони прирівняні і оподаткування однакове. Тож у моїй галузі це один із елементів, на який український уряд має звернути увагу”, - констатував Мержеєвський.

Також він переконаний, коментуючи незаконну торгівлю тютюновими виробами, що боротьба із незаконною торгівлею — це не спринт, а марафон, тобто безперервний процес.

“Варто бути готовим до злагодженої кропіткої роботи між урядом, правоохоронними органами та легальним бізнесом. Уряд має ініціювати зміни до законодавства, щоб реагувати на розвиток нелегального ринку та ріст незаконних угруповань. Робота правоохоронних органів не менш важлива. І йдеться не лише про нелегальний ринок тютюну, а й алкоголю, наркотиків, ухилення від сплати податків. Якщо вони справді зосередяться на цьому — ми побачимо результати. Також не варто нехтувати співпрацею з легальними представниками бізнесу. Вони мають багато знань та можуть поділитися експертизою з багатьох питань”, - повідомив Міхал Мержеєвський, віце-президент Philip Morris International (PMI) та генеральний директор компанії в Польщі.

За його словами, приклад Польщі показує, що низького рівня нелегальної торгівлі досягти реально. З іншого боку, є такі країни, як Франція, які не фокусуються на вирішенні цієї проблеми та мають погане регулювання. Зараз рівень нелегальної торгівлі там сягає близько 30%.