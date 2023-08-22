Синоптикиня повідомила, коли в Україні нарешті спаде спека

В Україні відчутно зміниться температура повітря вже від 30-31 серпня - 1 вересня. До кінця місяця варто очікувати нову хвилю спеки.

Про це в коментарі "NV" розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"У цей період має бути зниження вже до більш комфортних значень: +20-25°. Ця зміна погоди може відбуватись у супроводі зливових дощів, гроз, не виключені град і шквали", - каже синоптикиня.

Втім, Голеня наголошує, що не варто виключати те, що у вересні може статися повернення наступних хвиль тепла.

"Там ми знову можемо отримати +30°. Останні два-три роки вересні були досить прохолодні, а до того років зо п’ять поспіль у вересні були рекорди", - повідомила представниця Укргідрометцентру.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Голеня попередила про нову хвилю спеки. Втім, у період до п’ятниці, 25 серпня, буде дещо свіжіше. Адже з північного заходу і заходу на територію країни буде поширюватися більш прохолодна повітряна маса.

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