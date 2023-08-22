Синоптик сообщила, когда в Украине спадет жара

В Украине ощутимо изменится температура воздуха уже с 30-31 августа — 1 сентября. До конца месяца следует ожидать новую волну жары.

Об этом в комментарии "NV" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"В этот период должно быть снижение уже более комфортных значений: +20-25°. Это изменение погоды может происходить в сопровождении ливневых дождей, гроз, не исключены град и шквалы", — говорит синоптик.

Впрочем, Голеня отмечает, что не стоит исключать то, что в сентябре может произойти возвращение последующих волн тепла.

"Там мы снова можем получить +30°. Последние два-три года сентябре были достаточно прохладные, а к тому лет пять подряд в сентябре были рекорды", — сообщила представитель Укргидрометцентра.

Напомним, синоптикиня Наталья Голеня предупредила о новой волне жары. Впрочем, в период до пятницы, 25 августа, будет несколько свежее. Ведь с северо-запада и запада на территорию страны будет распространяться более прохладная воздушная масса.

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