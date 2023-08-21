Как долго в Украине продержится жара: синоптический прогноз до конца лета

По данным Укргидрометцентра, понижение температуры можно ожидать в начале осени.

Сухая и жаркая погода с температурой выше 30 градусов, скорее всего, продержится в Украине до конца лета. Снижение температуры можно ожидать в начале осени.

Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии "РБК-Украина".

"Десять дней будут жаркими. Как была погода в предыдущие дни, так она и останется, ничего существенно не изменится", — сказал синоптик.

По словам Билыка, дожди возможны только в Карпатах, небольшие дожди — в северных и северо-восточных областях, но их будет мало.

Владислав Билык отметил, что такая погода будет наблюдаться до конца месяца, "и где-то на сентябрь возможно ощутимое снижение температуры".

Синоптик напомнил, что жарким был почти весь август, но "когда-то это закончится". "Те прогнозы, которые у нас сейчас есть, обещают на начало сентября (похолодание – ред.)", — подытожил он.

Напомним, Укргидрометцентр сообщил, сколько продержится жара и какой будет погода на День Независимости.

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