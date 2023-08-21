Как долго в Украине продержится жара: синоптический прогноз до конца лета

По данным Укргидрометцентра, понижение температуры можно ожидать в начале осени.
Сухая и жаркая погода с температурой выше 30 градусов, скорее всего, продержится в Украине до конца лета. Снижение температуры можно ожидать в начале осени.
Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии "РБК-Украина".
"Десять дней будут жаркими. Как была погода в предыдущие дни, так она и останется, ничего существенно не изменится", — сказал синоптик.
По словам Билыка, дожди возможны только в Карпатах, небольшие дожди — в северных и северо-восточных областях, но их будет мало.
Владислав Билык отметил, что такая погода будет наблюдаться до конца месяца, "и где-то на сентябрь возможно ощутимое снижение температуры".
Синоптик напомнил, что жарким был почти весь август, но "когда-то это закончится". "Те прогнозы, которые у нас сейчас есть, обещают на начало сентября (похолодание – ред.)", — подытожил он.
Напомним, Укргидрометцентр сообщил, сколько продержится жара и какой будет погода на День Независимости.