КНДР планирует запустить военный спутник

Запуск планируется в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей 24-31 августа.

КНДР собирается запустить военный разведывательный спутник в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей 24-31 августа.

Об этом информирует Reuters.

Береговая охрана Японии со ссылкой на собственные данные сообщает, что северокорейский спутник при запуске окажется за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Кроме того, сообщается, что Токио будет сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом по отслеживанию запуска спутника.

Напомним, ранее сообщалось, что рядом с ядерным полигоном в Северной Корее произошли два естественных землетрясения.

Кроме того, мы ранее информировали, что КНДР продолжала разрабатывать ядерное оружие и производить ядерный материал в 2023 году, уклоняясь от санкций Организации Объединенных Наций.

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