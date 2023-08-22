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КНДР планує запустити військовий супутник

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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КНДР планує запустити військовий супутник

КНДР / Фото: Associated Press

Запуск планується в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів 24-31 серпня.

КНДР збирається запустити військовий розвідувальний супутник в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів 24-31 серпня.

Про це інформує Reuters.

Берегова охорона Японії з посиланням на власні дані повідомляє, що північнокорейський супутник у разі запуску виявиться за межами виключної економічної зони Японії.

Крім того, повідомляється, що Токіо буде співпрацювати з Вашингтоном та Сеулом для відстежування запуску супутника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поряд з ядерним полігоном у Північній Кореї сталися два природні землетруси.

Крім того, ми раніше інформували, що КНДР продовжувала розробляти ядерну зброю і виробляти ядерний матеріал у 2023 році, ухиляючись від санкцій Організації Об'єднаних Націй.

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Дата публікації
Перегляди
6
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