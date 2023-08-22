Астрологічний прогноз на 22 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидати слова на вітер, а сьогоднішні обіцянки необхідно виконувати.

Символ дня: Еолова арфа.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: геліотроп, сапфір, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко вдасться вилікувати, якщо звернутися до лікаря після перших симптомів.

Харчування дня: під забороною перебувають куряче м'ясо та яйця.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись.

Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливу та підживлення.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, які притягують удачу та матеріальний добробут.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому необхідно звертати на них пильну увагу.

Табу дня: зірки категорично не рекомендується брехати навіть у порятунок.

Цитата дня: «Якщо щоранку ви прокидатиметеся з думкою, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше, так і буде» (Вілл Сміт).

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