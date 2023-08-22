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Астрологический прогноз на 22 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 22 августа

Астрологический прогноз на 22 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя бросать слова на ветер, а данные сегодня обещания необходимо выполнять. 

Символ дня: Эолова арфа. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко удастся вылечить, если обратиться к врачу после возникновения первых симптомов. 

Питание дня: под запретом находится куриное мясо и яйца.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие удачу и материальное благополучие. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо обращать на них пристальное внимание. 

Табу дня: звезды категорически не рекомендуется лгать – даже во спасение.

Цитата дня: «Если каждое утро вы будуту просыпаться с мыслью, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет» (Уилл Смит). 

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Дата публикации
Просмотры
175
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