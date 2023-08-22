Астрологический прогноз на 22 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросать слова на ветер, а данные сегодня обещания необходимо выполнять.
Символ дня: Эолова арфа.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир, бирюза.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко удастся вылечить, если обратиться к врачу после возникновения первых симптомов.
Питание дня: под запретом находится куриное мясо и яйца.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие удачу и материальное благополучие.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо обращать на них пристальное внимание.
Табу дня: звезды категорически не рекомендуется лгать – даже во спасение.
Цитата дня: «Если каждое утро вы будуту просыпаться с мыслью, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет» (Уилл Смит).
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