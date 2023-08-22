Астрологический прогноз на 22 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бросать слова на ветер, а данные сегодня обещания необходимо выполнять.

Символ дня: Эолова арфа.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир, бирюза.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко удастся вылечить, если обратиться к врачу после возникновения первых симптомов.

Питание дня: под запретом находится куриное мясо и яйца.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие удачу и материальное благополучие.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо обращать на них пристальное внимание.

Табу дня: звезды категорически не рекомендуется лгать – даже во спасение.

Цитата дня: «Если каждое утро вы будуту просыпаться с мыслью, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет» (Уилл Смит).

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