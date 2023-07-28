Гороскоп любви на август 2023 года

Август 2023 года – месяц неожиданностей и случайностей в сфере любовных взаимоотношений. Будут и трогательные любовные встречи, и разжигание прежней страсти в давно устоявшихся отношениях, но часто с оттенком душевной боли и сожалений. Это время раскрытия тайн и пикантных историй из прошлого, а также проверки отношений на прочность.

Знаки Зодиака Телец и Весы находятся под управлением Венеры, планеты любви, красоты, взаимоотношений, а также денег и комфорта. С 23 июля по 4 сентября Венера находится в фазе ретроградного движения во Льве, поэтому Тельцам и Весам будет сложнее всего в этот период, придется пройти жизненные уроки и получить ценный опыт.

Ретроградная Венера заставляет всех глубже проникнуть в сферу отношений между людьми, признать и проработать старые ошибки, исправить их и в итоге привнести гармонию в свою жизнь. Но для этого необходимо сделать усилие над собой, преодолеть сомнения и страхи – только тогда будет результат. В целом непростой период для личной стороны жизни, поскольку люди не стремятся идти навстречу друг другу, чаще закрываются в себе.

Перемещаясь ретроградно по знаку Льва, Венера соединяется с негативной кармической точкой – Черной Луной, точный аспект 8 и 9 августа, но ее влияние ощущается в течение всего периода ретроградности планеты. В это время очень трудно выразить свои светлые чувства, принимать и дарить любовь, сложно выстраивать романтические взаимоотношения и открываться новым людям.

Аспект соединения ретроградной Венеры и Черной Луны может принести встречу с кармическим партнером из прошлых воплощений. Однако стоит помнить о том, что такие встречи – не для счастья, а для опыта и очищения кармы. Также велика вероятность пересечения жизненного пути со старой любовью. Не забывайте о том, что направленная вовнутрь энергия Венеры заставляет собственные ощущения, сомнения, мысли воспринимать как сигналы от человека, которым вы увлечены.

Если в августе завязываются новые романтические отношения, то, скорее всего, этот человек приходит из вашей предыдущей жизни, чтобы развязать кармические узлы, помочь избавиться от неразрешимых проблем, после чего такая связь закончится, но каждый извлечет из нее полезные уроки. Главное – не цепляться за такие отношения, простить и отпустить.

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ОВЕН

Искры в отношениях "летят во все стороны", вы и ваш партнер будете ставить себя на первое место, проявится конкуренция, что и будет приводить к переосмыслению отношений. В первой половине месяца стремление покорить партнера, преподнести себя в лучшем виде приводит к своеобразной театральности, показушности ы может вызвать эффект, совершенно противоположный желаемому. Вам сложно в этот период отличить реальные флюиды, посылаемые партнером, от надуманных.

ТЕЛЕЦ

Чувственность, желание любить могут существенно притупиться из-за неведомых препятствий, своего рода паутины, сковывающей невидимой сетью на уровне подсознания. Ретро-Венера (управитель Тельца) заставляет чаще сомневаться в искренности партнера, правильности выбора спутника жизни, могут приходить мысли, что достойны большего. В августе возрастает вероятность встречи с бывшей любовью и возврата к старым отношениям.

БЛИЗНЕЦЫ

В августе появляется предрасположенность к метаниям из крайности в крайность: от вспыхнувшей внезапно страсти – до ощущения, что достойны лучшего. Вместе с тем в августе может произойти судьбоносная встреча, но развитие отношений будет очень непростым. Если несмотря на все сомнения, периоды напряженности, непредсказуемые повороты вы нашли именно "своего" человека, то связь с ним становится по-настоящему глубокой.

РАК

Месяц предстоит непростой, здесь важна объективность оценки ситуации, действий и поступков окружающих, внутренний самоконтроль. Старайтесь избегать скоропалительных решений, посмотрите на себя со стороны, соизмеряя свои требования и желания с потребностями партнера. Совместное преодоление непростых жизненных ситуаций, обоюдное чувство веры в партнера, несмотря на все трудности, может вылиться в любовь до конца жизни.

ЛЕВ

Контроль над завышенной критичностью, благоразумие и непредвзятость повлияют самым благоприятным образом на личные взаимоотношения. Не позволяйте себе поддаться искушениям Черной Луны и ретро-Венеры в вашем знаке, старайтесь не наделать глупостей. Успейте спрятать свою душу от бури, которая вот-вот разразится внутри: замедлитесь, будьте внимательны к собственным эмоциям и не поддавайтесь на провокации.

ДЕВА

В августе получите возможность сбавить темп и наконец провести время с любимыми и дорогими людьми, разобраться с внутренними противоречиями. Старайтесь принимать чувства и потребности партнера. Сохраняйте действительно важное и ценное, отбрасывайте напускное и ненужное. Может прийти осознание, что вместе с любимым человеком вы сможете сделать то, чего никогда бы не получилось достичь по отдельности.

ВЕСЫ

Ретро-Венера (управитель знака Весы) заставляет обоих партнеров осмысливать по-новому вклад в отношения. Может показаться, что присутствует сильное неравенство в любовном союзе, развиться ощущение несправедливости. Стремление к обожанию способно стать навязчивым, а недостаток внимания – вызвать обостренное чувство неустроенности, разочарования в партнере. Происходят постоянные колебания между желанием удовлетворить свои желания или чувства партнера.

СКОРПИОН

Вас ждет схватка с собственными чувствами и эмоциями. Повышается восприимчивость, усиливаются подозрительность и сомнения. А это значит, что любое неловко сказанное в ваш адрес слово может стать причиной конфликта и привести к разрыву отношений с любимым человеком. Именно от вас зависит, станете вы ближе с партнером или же в порыве ревности поставите точку в отношениях.

СТРЕЛЕЦ

Увеличивается склонность к эксцентричным выходкам, что может произвести неоднозначное впечатление на партнера. Близкие и дорогие люди могут усомниться в вашем богатом внутреннем мире и чистосердечных намерениях. Но старайтесь понять и простить, не раздражайтесь до дрожи в руках, а через шутку нейтрализуйте любое недоразумение. Если сделаете наоборот – очень скоро пожалеете об этом.

КОЗЕРОГ

Все складывается так, что окружающие люди раздражают ваше восприятие жизни, расшатывая нервы и увеличивая импульсивность. Но будьте мудрее и не совершайте необдуманных поступков, которые могут негативно сказаться на любовных или дружеских взаимоотношениях. Сказав необдуманные слова, уже через минуту вы пожалеете о своей поспешности, но положение исправить вряд ли удастся.

ВОДОЛЕЙ

В семейной жизни все сложно, вдруг вы осознаете, что хотели совсем не того, что происходит сейчас. Время выбора, постоянных колебаний, анализа событий прошлых лет в сфере любовных отношений. В итоге запутываетесь еще больше. Однако пытаясь уйти от ответственности и предпочитая одиночество, вы совершаете ошибку. Если вы свободны, в поиске своего идеального партнера отложите это до сентября.

РЫБЫ

Вам может захотеться уехать далеко и пожить в свое удовольствие где-нибудь вдали от повседневной суеты, поскольку вы устали отдавать любовь. Но сейчас не время для этого, не уходите в себя, иначе потом вас будет оттуда сложно достать. Стоит даже через силу заставлять себя быть мягче и внимательнее к окружающим, особенно к своим домашним, дорогим и любимым людям. Месяц идеально подходит для того, чтобы вместе с семьей отправиться на отдых или погостить у родителей.

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