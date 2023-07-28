Гороскоп кохання на серпень 2023 року

Серпень 2023 – місяць несподіванок та випадковостей у сфері любовних взаємин. Будуть і зворушливі любовні зустрічі, і розпалювання колишньої пристрасті в відносинах, що давно стали, але часто з відтінком душевного болю і жалю. Це час розкриття таємниць та пікантних історій з минулого, а також перевірки стосунків на міцність.

Знаки Зодіаку – Телець і Терези знаходяться під керуванням Венери, планети кохання, краси, взаємин, а також грошей та комфорту. З 23 липня до 4 вересня Венера у фазі ретроградного руху у Леві, тому Тельцям та Терезам буде найскладніше в цей період, доведеться пройти життєві уроки та отримати цінний досвід.

Ретроградна Венера змушує всіх глибше проникнути у сферу стосунків між людьми, визнати та опрацювати старі помилки, виправити їх і в результаті, привнести гармонію у своє життя. Але для цього необхідно зробити зусилля над собою, подолати сумніви та страхи, лише тоді буде результат. Загалом, непростий період для особистої сторони життя, оскільки люди не прагнуть йти назустріч один одному, частіше закриваються у собі.

Переміщаючись ретроградно за знаком Лева, Венера з'єднується з негативною кармічною точкою Чорним Місяцем – точний аспект 8 та 9 серпня, але його впливи відчуваються протягом усього періоду ретроградності планети. У цей час дуже важко висловити свої світлі почуття, приймати та дарувати кохання, складно вибудовувати романтичні взаємини та відкриватися новим людям.

Аспект з'єднання ретроградної Венери та Чорного Місяця може принести зустріч із кармічним партнером із минулих втілень. Однак варто пам'ятати про те, що такі зустрічі не для щастя, а для досвіду та очищення карми. Також велика ймовірність припинення життєвого шляху зі старою любов'ю. Не забувайте про те, що спрямована всередину енергія Венери змушує власні відчуття, сумніви, думки сприймати як сигнали від людини, якою ви захоплені.

Якщо в серпні зав'язуються нові романтичні стосунки, то, швидше за все, ця людина приходить з вашого попереднього життя, щоб розв'язати кармічні вузли, допомогти позбавитися нерозв'язних проблем. Після чого такий зв'язок закінчиться, але кожен витягне з нього корисні уроки. Головне, не чіплятися за такі стосунки, пробачити та відпустити.

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ОВЕН

Іскри у відносинах «летять на всі боки», ви і ваш партнер ставитиме себе на перше місце, виявиться конкуренція, що й призводитиме до переосмислення відносин. У першій половині місяця прагнення підкорити партнера, піднести себе у кращому вигляді, призводить до своєрідної театральності, показушності і може викликати ефект, протилежний до бажаного. Вам складно в цей період відрізнити реальні флюїди, що надсилаються партнером, від надуманих.

ТЕЛЕЦЬ

Чуттєвість, бажання любити можуть суттєво притупитися через невідомі перешкоди, свого роду павутиння, що сковує невидимою мережею на рівні підсвідомості. Ретро Венера (управитель Тельця) змушує частіше сумніватися в щирості партнера, правильності вибору супутника життя можуть приходити думки, що гідні більшого. У серпні зростає ймовірність зустрічі з колишнім коханням та повернення до старих стосунків.

БЛИЗНЯТА

У серпні з'являється схильність до метань з крайності в крайність: від пристрасті, що спалахнула раптово, до відчуття, що гідні кращого. Водночас у серпні може відбутися доленосна зустріч, але розвиток стосунків буде дуже непростим. Якщо, попри всі сумніви, періоди напруженості, непередбачуваних поворотів ви знайшли саме «свою» людину, то зв'язок із нею стає по-справжньому глибоким.

РАК

Місяць непростий має бути, тут важлива об'єктивність оцінки ситуації, дій та вчинків оточуючих, внутрішній самоконтроль. Намагайтеся уникати поспішних рішень, подивіться на себе з боку, порівнюючи свої вимоги та бажання з потребами партнера. Спільне подолання непростих життєвих ситуацій, взаємне почуття віри в партнера, попри всі труднощі, може вилитися в любов до кінця життя.

ЛЕВ

Контроль над підвищеною критичністю, розсудливість і неупередженість вплинуть найсприятливішим чином особисті взаємини. Не дозволяйте собі податись на спокуси Чорного Місяця та ретро Венери у вашому знаку, намагайтеся не наробити дурниць. Встигніть сховати свою душу від бурі, яка ось-ось вибухне всередині: сповільніться, будьте уважні до власних емоцій і не піддавайтеся на провокації.

ДІВА

У серпні отримаєте можливість зменшити темп і, нарешті, провести час із коханими та дорогими людьми, розібратися з внутрішніми протиріччями. Намагайтеся приймати почуття та потреби партнера. Зберігайте дійсно важливе та цінне, відкидайте напускне та непотрібне. Може прийти усвідомлення, що разом із коханою людиною ви зможете зробити те, чого ніколи б не вдалося досягти окремо.

ТЕРЕЗИ

Ретро Венера (управитель знаку Терези) змушує обох партнерів осмислювати по-новому внесок у відносини. Може здатися, що є сильна нерівність у любовному союзі, розвинутися відчуття несправедливості. Прагнення до обожнення здатне стати нав'язливим, а брак уваги викликати загострене почуття невлаштованості, розчарування у партнері. Відбуваються постійні коливання між бажанням задовольнити свої бажання чи почуття партнера.

СКОРПІОН

На вас чекає сутичка з власними почуттями та емоціями! Підвищується сприйнятливість, посилюється підозрілість та сумніви. А це означає, що будь-яке незручно сказане слово на вашу адресу, може стати причиною конфлікту і призвести до розриву відносин з коханою людиною. Саме від вас залежить, чи станете ви ближче з партнером або ж у пориві ревнощів поставите крапку у стосунках.

СТРІЛЕЦЬ

Збільшується схильність до ексцентричних витівок, що може справити неоднозначне враження на партнера. Близькі та дорогі люди можуть засумніватися у вашому багатому внутрішньому світі та щиросердних намірах. Але, намагайтеся зрозуміти і пробачити, не дратуйтеся до тремтіння в руках, а через жарт нейтралізуйте будь-яке непорозуміння. Якщо зробите навпаки, дуже скоро пошкодуєте про це.

КОЗОРІГ

Все складається так, що оточуючі люди дратують ваше сприйняття життя, розхитуючи нерви та збільшуючи імпульсивність. Але будьте мудрішими і не робіть необдуманих вчинків, які можуть негативно позначитися на любовних чи дружніх взаєминах. Промовивши необдумані слова, вже за хвилину пошкодуєте про свою поспішність, але становище виправити навряд чи вдасться.

ВОДОЛІЙ

У сімейному житті все складно, раптом ви усвідомлюєте, що хотіли зовсім не те, що відбувається зараз. Час вибору, постійних вагань, аналізу подій минулих років у сфері любовних стосунків. Зрештою, заплутуєтеся ще більше. Однак, намагаючись уникнути відповідальності і віддаючи перевагу самотності, ви робите помилку. Якщо ви вільні, шукаючи свого ідеального партнера, відкладіть це до вересня.

РИБИ

Вам може захотітися виїхати далеко і пожити на своє задоволення десь далеко від повсякденної метушні, оскільки втомилися віддавати кохання. Але зараз не час для цього, не йдіть собі, інакше потім звідти вас буде складно дістати. Варто навіть через силу змушувати себе бути м'якшими та уважнішими до оточуючих, особливо до своїх домашніх, дорогих і улюблених людей. Місяць ідеально підходить для того, щоб разом сім'єю вирушити на відпочинок або погостювати у батьків.

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