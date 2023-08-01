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Ведмідь прийшов до розкішного маєтку та побайдикував у басейні – відео

Ведмідь прийшов до розкішного маєтку та побайдикував у басейні – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1197
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Ведмідь прийшов до розкішного маєтку та побайдикував у басейні – відео

Ведмідь у басейні / Фото: скриншот з відео

Тварина прохолоджувалася у спеку.

У Каліфорнії, США, місцеві викликали поліцію до свого будинку через ведмедя.

Власники виявили тварину, яка купалася в басейні на задньому дворі, рятуючись від літньої спеки.

Поліцейське управління Бербанка розмістило у Facebook відео, на якому ведмідь байдикує у воді за 33-градусної спеки.

Поліція повідомила, що співробітники притулку для тварин Бербанка та Каліфорнійського департаменту рибальства та дикої природи також відреагували.

Рятувальники стежили за ведмедем доти, доки він не вийшов із води і не був помічений, коли залазив на сусіднє дерево, щоб подрімати.

Нагадаємо, у Каліфорнії видра-крадійка дошок для серфінгу перехитрила усіх, хто намагається її зловити. Тваринка, яку назвали Видра 841, дуже кмітлива.

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Дата публікації
Перегляди
1197
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