Атака дронами по Харкову: в мерії повідомили про наслідки

Сталося три влучання на території міста.

Вночі проти 1 серпня російські війська атакували Харків безпілотниками. Окупаційні війська вдарили по цивільній інфраструктурі.

Про деталі нічної атаки розповів мер Ігор Терехов.

"Другу добу поспіль Росія підступно атакує Харків. Бʼє по мирному населенню і цивільній інфраструктурі. Цієї ночі дронами-камікадзе. Більшу частину з яких збили наші сили ППО", - йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, одне з влучань було по спортивному обʼєкту у Шевченківському районі міста. Два "прильоти" сталися у Салтівському районі. Там зруйновано два поверхи будівлі гуртожитку ПТУ та пошкоджено дорожнє покриття.

Наразі комунальники продовжують розбирати завали спільно з ДСНС.

"Намагаємося зробити все, щоб якнайшвидше відновити рух транспорту. Спрогнозувати, скільки часу буде необхідно для локалізації наслідків "прильоту", важко", - розповів Терехов.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 1 серпня атакували Харків дронами-камікадзе. У місті спалахнула пожежа,

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі удару по Харкову ворожими дронами. За його словами, РФ атакувала місто п'ятьма безпілотниками.

Читайте також: