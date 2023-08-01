Атака дронами по Харькову: в мэрии сообщили о последствиях

Случилось три попадания на территории города.

В ночь на 1 августа российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре.

О деталях ночной атаки рассказал мэр Игорь Терехов.

"Вторые сутки подряд Россия коварно атакует Харьков. Бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Этой ночью дронами-камикадзе. Большую часть из которых сбили наши силы ПВО", — говорится в сообщении.

По словам городского головы, одно из попаданий было по спортивному объекту в Шевченковском районе города. Два "прилета" произошли в Салтовском районе. Там разрушены два этажа здания общежития ПТУ и повреждено дорожное покрытие.

В настоящее время коммунальщики продолжают разбирать завалы совместно с ГСЧС.

"Пытаемся сделать все, чтобы как можно быстрее восстановить движение транспорта. Спрогнозировать, сколько времени будет необходимо для локализации последствий "прилета", затруднительно", — рассказал Терехов.

Напомним, российские оккупанты ночью 1 августа атаковали Харьков дронами-камикадзе. В городе вспыхнул пожар,

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали удара по Харькову вражескими дронами. По его словам, РФ атаковала город пятью беспилотниками.

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