Поврежденный Крымский мост сняли со спутника: что там происходит

Текущий ремонт моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива.

В Сети появились спутниковые фотографии Крымского моста, который оккупанты ремонтируют после его повреждения 17 июля.

Фото опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter.

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", – говорится в сообщении.

На фото отмечены строительные краны, расположенные с обеих сторон поврежденного участка.

Спутниковое фото Крымского моста/Фото: twitter.com/bradyafr

Керченский мост дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями – на случай новых попыток теракта. Однако использование таких заграждений из моря – идея – не нова.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые признал, что за подрывом на Крымском мосту стоит его спецслужба.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что подрыв Крымского моста – важнейшая задача для ВСУ.

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