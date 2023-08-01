Поврежденный Крымский мост сняли со спутника: что там происходит

Текущий ремонт моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива.
В Сети появились спутниковые фотографии Крымского моста, который оккупанты ремонтируют после его повреждения 17 июля.
Фото опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter.
"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", – говорится в сообщении.
На фото отмечены строительные краны, расположенные с обеих сторон поврежденного участка.
Керченский мост дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями – на случай новых попыток теракта. Однако использование таких заграждений из моря – идея – не нова.
Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые признал, что за подрывом на Крымском мосту стоит его спецслужба.
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что подрыв Крымского моста – важнейшая задача для ВСУ.
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