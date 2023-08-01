Россия заявила, что Украина атаковала их корабли беспилотными катерами

Минобороны РФ говорит, что беспилотники были уничтожены.

В России снова были слышны взрывы. В местном Минобороны заявляют об атаке безэкипажных катеров на российские суда.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, российские суда, следующие в пролив Босфор, были атакованы тремя полупогружными безэкипажными катерами.

Минобороны страны-агрессора заявляет, что все катера "были своевременно обнаружены и уничтожены".

Напомним, что в России заявили, что ночью 1 августа ВСУ совершили атаку беспилотными катерами на корабли Черноморского флота.

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