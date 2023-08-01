Россия заявила, что Украина атаковала их корабли беспилотными катерами

Минобороны РФ говорит, что беспилотники были уничтожены.
В России снова были слышны взрывы. В местном Минобороны заявляют об атаке безэкипажных катеров на российские суда.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Как отмечается, российские суда, следующие в пролив Босфор, были атакованы тремя полупогружными безэкипажными катерами.
Минобороны страны-агрессора заявляет, что все катера "были своевременно обнаружены и уничтожены".
Напомним, что в России заявили, что ночью 1 августа ВСУ совершили атаку беспилотными катерами на корабли Черноморского флота.
Читайте также: