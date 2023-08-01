Игнат ответил, может ли Россия сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В Воздушных силах удовлетворены работой дальнобойных ракет.
Несмотря на то, что дальнобойные ракеты Storm Shadow летят довольно низко, Украина не исключает, что Россия может сбивать их.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона во вторник, 1 августа.
"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, Taurus — это ракеты, которые летят довольно низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно трудно. Те же Х-101. Я имею в виду такие же по классу. Поэтому исключать то, что их (Storm Shadow — ред.) сбивают, нельзя", — сказал Игнат.
В Воздушных силах сообщили об успешных результатах дальнобойных ракет.
"Эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится ", — рассказал спикер.
Дальнобойные ракеты Storm Shadow
Крылатая ракета Storm Shadow является авиационной. Она запускается из самолетов Tornado, Rafale, Mirage 2000 и Eurofighter Typhoon. Дальность достигает 560 км. Однако экспортная Storm Shadow, которую, скорее всего, получила Украина, отличается – ее дальность меньше почти вдвое и составляет 250-290 км.
Эти ракеты очень тихие и летят низко. Кроме того, они обладают мощными средствами радиолокационного противодействия. Она поддерживает инерциальное и GPS-наведение, при подлете к цели применяется тепловая головка с режимом распознавания и соответствия рельефа местности.
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