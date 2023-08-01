Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет

Умер американский актер Ангус Клауд, известный по роли Феско в сериале "Эйфория".

Как пишет TMZ, бездыханное тело артиста нашла мама в его доме в Окленде. Женщина вызвала полицию и скорую. В конце концов прибывшие медики констатировали смерть на месте.

Причину смерти пока не сообщают, полиция проводит расследование. Однако в СМИ утверждают, что когда мама Клауда звонила в скорую, то говорила, что у ее сына "возможна передозировка" и у него нет пульса.

Ангус Клауд / Фото: Associated Press

Кроме того, у Ангуса неделю назад не стало отца, он тяжело переживал потерю. Близкое окружение актера утверждает, что после смерти родного человека у него появились суицидальные мысли.

"На прошлой неделе он похоронил своего отца и сильно боролся с этой потерей. Единственное утешение, которое у нас есть, это то, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказал о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его смерть может быть напоминанием другим, что они не одиноки и не должны бороться с этим самостоятельно", — говорят родные умершего актера.

Ангус Клауд / Фото: Associated Press

Напомним, недавно ушел из жизни легендарный певец Тони Беннет. Артиста не стало в возрасте 96 лет.

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