Зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд помер у віці 25 років

Помер американський актор Ангус Клауд, який відомий за роллю Феско у серіалі "Ейфорія".

Як пише TMZ, бездиханне тіло артиста знайшла мама у його будинку в Окленді. Жінка викликала поліцію та швидку. Врешті медики, які прибули, констатували смерть на місці.

Причину смерті наразі не повідомляють, поліція проводить розслідування. Однак у ЗМІ стверджують, що коли мама Клауда телефонувала до швидкої, то говорила, що в її сина "можливе передозування" і у нього немає пульсу.

Ангус Клауд / Фото: Associated Press

Окрім того, в Ангуса тиждень тому не стало батька, він тяжко переживав втрату. Близьке оточення актора стверджує, що після смерті рідної людини у нього з'явилися суїцидальні думки.

"Минулого тижня він поховав свого батька і сильно боровся з цією втратою. Єдина втіха, яку ми маємо, це те, що Ангус тепер возз'єднався зі своїм батьком, який був його найкращим другом. Ангус відкрито розповів про свою боротьбу з психічним здоров'ям, і ми сподіваємося, що його смерть може бути нагадуванням іншим, що вони не самотні і не повинні боротися з цим самостійно", - говорять рідні померлого актора.

Ангус Клауд / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя легендарний співак Тоні Беннет. Артиста не стало у віці 96 років.

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