Помер легендарний співак Тоні Беннет

Американський співак та зірка естради Тоні Беннет пішов з життя 21 липня.

Про смерть 96-річного виконавця повідомив його представник, пише видання Variety. Як відомо, 2016 року Беннету діагностували хворобу Альцгеймера, однак попри це він продовжував виступати та писати пісні.

За час своєї кар'єри, яка охопила цілих 80 років, співак встиг попрацювати з найпопулярнішими зірками серед яких Френк Сінатра, Еммі Вайнхаус, Леді Гага, Елтон Джон, Селін Діон та багато інших артистів. 2011 року Беннет отримав звання найстаршого за всю історію виконавця, який зміг очолити музичний чарт Billboard 200.

Тоні Беннет і Леді Гага / Фото: Associated Press

Крім того, співак отримав 18 статуеток "Греммі", був лауреатом премії Академії звукозапису за життєві досягнення в 2001, а також здобув дві нагороди "Еммі".

"Думка про те, що хтось, хто співав чудові шоу-мелодії епохи Ейзенхауера і раніше, може конкурувати з хеві-металом і репом, раніше здавалася б поживою для одного з тих швидко старіючих коміків, які відкривали концерти Сінатри", - казав про творчість Беннета критик Вілл Фрідвальд.

Нагадаємо, що днями з життя пішла легендарна співачка та акторка Джейн Біркін.

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