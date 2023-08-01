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В России снова массово поджигают военкоматы – видео

В России снова массово поджигают военкоматы – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1099
Время на прочтение
1 мин
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В России снова массово поджигают военкоматы – видео

В России снова массово курят военкоматы.

Попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в разных городах РФ.

В разных городах России за последние сутки попытались поджечь сразу девять военкоматов.

Об этом пишет Baza.

Попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в Воронежской области, Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске.

Почти все поджигатели рассказали, что их убедили это сделать мошенники.

В ночь на 1 августа за попытку поджога военкомата в Копейске была задержана 54-летняя сотрудница челябинского завода металлоконструкций. Она бросила коктейль "Молотова" в медицинский кабинет здания военкомата.

Через два часа произошла попытка поджога военкомата в Верхнеуральске. На месте происшествия была задержана 34-летняя местная жительница.

Еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. Там за попытку поджога была задержана 78-летняя пенсионерка.

Напомним, во временно оккупированной Феодосии в Крыму местная учительница русского языка пыталась поджечь военкомат коктейлем "Молотова".

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Дата публикации
Просмотры
1099
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