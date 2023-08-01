Беларусь планирует соглашение с Ираном на производство у себя дронов Shahed – ISW

Беларусь стремится заключить соглашение с Ираном о производстве дронов-камикадзе Shahed на своей территории.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики Института отметили, что 31 июля в Иран прибыл министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, где встретился со своим иранским коллегой бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и двустороннем плане военного сотрудничества на 2023 год.

Эксперты отметили, что Аштиани в должности министра обороны отвечает за переговоры о купле-продаже военной техники.

"Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали вопросы продажи вооружений во время своей встречи. Беларусь, возможно, также пыталась заключить соглашение о производстве иранских беспилотников Shahed на своей территории", – говорится в отчете.

Напомним, в мае в украинском Центре нацсопротивления сообщили о рассмотрении Россией возможности обустроить в Беларуси производство дронов Shahed. По данным белорусских источников, рабочая группа из Ирана посетила "Гомельский радиозавод". Все организовали российская ФСБ и белорусский КГБ.

А в июле российские оппозиционные журналисты сообщили о строительстве в Татарстане завода по производству и сборке беспилотников типа Shahed на территории особой экономической зоны "Алабуга". Также было указано, что Иран поставляет в РФ комплектующие для дронов и обучает на своей территории специалистов "Алабуги".

26 июля пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что Россия начала атаковать Украину дронами Shahed, собранными уже на своей территории, а не в Иране.

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