Білорусь планує угоду з Іраном на виробництво в себе дронів Shahed – ISW

Білорусь прагне укласти угоду з Іраном про виробництво дронів-камікадзе Shahed на своїй території.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту зауважили, що 31 липня до Ірану прибув міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін, де зустрівся зі своїм іранським колегою бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштиані. Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік.

Експерти зазначили, що Аштиані на посаді міністра оборони відповідає за переговори про купівлю-продаж військової техніки.

"Хренін і Аштиані, ймовірно, обговорювали питання продажу озброєнь під час своєї зустрічі. Білорусь, можливо, також намагалася укласти угоду про виробництво іранських безпілотників Shahed на своїй території", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, у травні в українському Центрі нацспротиву повідомили про розгляд Росією можливості облаштувати в Білорусі виробництво дронів Shahed. За даними білоруських джерел, робоча група з Ірану відвідала "Гомельский радіозавод". Усе організували російська ФСБ та білоруська КДБ.

А в липні російські опозиційні журналісти повідомили про будівництво в Татарстані заводу із виробництва та складання безпілотників типу Shahed на території особливої економічної зони "Алабуга". Також було вказано, що Іран постачає до РФ комплектувальні для дронів і навчає на своїй території фахівців "Алабуги".

26 липня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Росія почала атакувати Україну дронами Shahed, зібраними вже на своїй території, а не в Ірані.

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