Резніков заявив про "справжній бум виробництва дронів в Україні"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні розпочався "справжній бум" виробництва дронів.

Про це очільник Міноборони сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає "Укрінформ".

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"В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо", – запевнив Резніков.

Міністр нагадав, що торік уряд спростив процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. Якщо раніше процедура введення в експлуатацію виробів займала близько двох років, то тепер – лічені тижні.

За словами Резнікова, нещодавно в країні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектора оборони і тепер у них однакові права з іноземцями.

Очільник Міноборони закликав місцеву владу підтримати малий та середній бізнес, який працює у цій сфері.

"Потрібні приміщення, доступ до комунікацій, сприяння з документами та інші питання. Це – робота, податки і забезпечення стійкості громад. Люди будуть залишатися і головне – повертатись", – сказав він.

Резніков зауважив, що Міноборони станом на сьогодні є найбільшим роботодавцем та замовником в країні. Бюджет Міністерства оборони на цей рік визначений у розмірі 1,3 трлн гривень.

Міністр пообіцяв ініціювати збільшення бюджету, особливо після ухвалення закону щодо додаткових виплат військовослужбовцям. Наразі грошове забезпечення українських воїнів сягає близько 60% всіх витрат Міноборони.

Нагадаємо, що Росія видала фейк про 200 тис. ударних дронів "Ланцет".

Українська розвідка підтвердила, що у РФ дійсно запустили програму збільшення виробництва дронів, але завищують показники.

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