Резніков заявив про "справжній бум виробництва дронів в Україні"

За словами міністра, Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні розпочався "справжній бум" виробництва дронів.
Про це очільник Міноборони сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає "Укрінформ".
"В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо", – запевнив Резніков.
Міністр нагадав, що торік уряд спростив процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. Якщо раніше процедура введення в експлуатацію виробів займала близько двох років, то тепер – лічені тижні.
За словами Резнікова, нещодавно в країні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектора оборони і тепер у них однакові права з іноземцями.
Очільник Міноборони закликав місцеву владу підтримати малий та середній бізнес, який працює у цій сфері.
"Потрібні приміщення, доступ до комунікацій, сприяння з документами та інші питання. Це – робота, податки і забезпечення стійкості громад. Люди будуть залишатися і головне – повертатись", – сказав він.
Резніков зауважив, що Міноборони станом на сьогодні є найбільшим роботодавцем та замовником в країні. Бюджет Міністерства оборони на цей рік визначений у розмірі 1,3 трлн гривень.
Міністр пообіцяв ініціювати збільшення бюджету, особливо після ухвалення закону щодо додаткових виплат військовослужбовцям. Наразі грошове забезпечення українських воїнів сягає близько 60% всіх витрат Міноборони.
Нагадаємо, що Росія видала фейк про 200 тис. ударних дронів "Ланцет".
Українська розвідка підтвердила, що у РФ дійсно запустили програму збільшення виробництва дронів, але завищують показники.
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