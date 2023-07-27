Синоптики розповіли, якою буде погода в серпні

У серпні погода в Україні буде теплішою за норму. В останньому місяці літа синоптики прогнозують +20-25°.

Про повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

"Середня місячна температура передбачається 20-25° тепла, в Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище за норму", - йдеться у повідомленні.

Опадів у серпні буде у межах норми (- 80-100%): 31-73 мм по Україні та 90-112 мм - в Карпатах.

Синоптики також повідомили коротку кліматичну характеристику серпня. Зокрема, зазначається, що абсолютний максимум температури становить 35.7-39.8°, а мінімум - 1-7° тепла.

Як повідомлялося, вчені заявили про наслідки глобального потепління. Зазначається, що глобальне потепління приведе світ до нової катастрофи, а саме, глобального замерзання. Тож, океанські течії, які зупиняться, перетворять Європу на морозильну камеру і відкриють новий льодовиковий період вже до кінця століття.

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