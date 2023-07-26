"Європа перетвориться на морозилку": вчені заявили про наслідки глобального потепління

Вже до кінця століття на світ чекає чергова катастрофа.

Глобальне потепління приведе світ до нової катастрофи, а саме, глобального замерзання. Тож, океанські течії, які зупиняться, перетворять Європу на морозильну камеру і відкриють новий льодовиковий період вже до кінця століття.

Про це пише The New York Times.

Данські фахівці розповіли, що система океанських течій, яка регулює клімат на Землі, може зруйнуватися раніше, ніж очікувалося. Останнього разу, коли потужна циркуляція океанських течій, що формують клімат навколо Північної Атлантики, значно сповільнилася, Європу скував глибокий холод більш ніж на тисячоліття. Це було приблизно 12 800 років тому.

Вчені зауважили, що різке ослаблення течій або їхня зупинка може статися до кінця ХХІ століття.

Навіть для самих дослідників результати їхньої роботи стали неочікуваними.

Як сказала професорка статистики Копенгагенського університету Сюзанна Дітлевсен, потенційна катастрофа настане так скоро, як ніхто не очікував. І до цього призведе різке танення вічної мерзлоти в Арктиці, зникнення тропічних лісів Амазонки, знищення льодовикових покривів Гренландії та Західної Антарктики.

"Щойно потепління в світі перевищить певну точку, ці та інші явища можуть початися стрімко", - додала вона.

Більша частина північної півкулі замерзне. На узбережжях Північної Америки і Європи можливе більш швидке підвищення рівня моря. Північна Європа може зіткнутися зі сніговими штормами.

"Дуже ймовірно, що ми вже впали зі скелі і не знаємо про це", - додав дослідник Халі Кілборн.

Тим часом на Далекому Сході РФ почав танути найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти. Дослідники розповіли, чим це загрожує довкіллю.

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