"Ні, ще не кінець": військовий присвятив чуттєвого вірша коханій

Під час війни близьким людям дедалі складніше підтримувати не лише фізичний, а й емоційний контакт.

Так, воїн 126-ої окремої бригади територіальної оборони міста Одеса на псевдо "Артист" написав вірша, який перехоплює подих. Поезію він присвятив коханій.

Ролик опублікував телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".

Військовий присвятив неймовірний вірш коханій

Повний текст вірша

"Ти написала мені листа

Такого, як колись твоя бабуся писала дідусеві

На папері

Здавалося б, навіщо витрачать папір, що можеш настрочити смс...

Але я не відчув би так твою любов, твою турботу й ніжний сум!

Дивлюсь на літери, і ніби ти зі мною поруч:

Ось "А" – торкається моєї шиї,

А "Б" – цілує прямо в очі,

"Л" – пестить моє серце своєю чуйністю...

А ось ця кома неначе натякає, що приїдеш – і все буде:

кохання до нестями,

гуляння під луною

і пірнання з головою у солону воду...

А потім будемо ганяти по піску з дітьми і книгу прочитаєм перед сном!

Ось бачу крапку на кінці листа...

О, ні! Ще не кінець – постскриптум: "Люблю!"

Я прочитаю ще не раз цей лист від тебе, мов молитву перед сном...

Моє життя оберігає лист, Біблія, любов."

Зауважимо, військовослужбовець Андрій з Умані вже більше ніж рік проходить лікування в одній з лікарень Івано-Франківщини. Щоб зберегти ногу, йому нарощують 17 см кістки після осколкового поранення на Донеччині. "Якщо Бог урятував, значить, у нього на мене є плани", – переконаний Андрій.

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