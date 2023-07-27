Синоптики рассказали, какой будет погода в августе

В августе погода в Украине будет теплее нормы. В последнем месяце летом синоптики прогнозируют +20-25°.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы", — говорится в сообщении.

Осадков в августе будет в пределах нормы (-80-100%): 31-73 мм по Украине и 90-112 мм – в Карпатах.

Синоптики также сообщили краткую климатическую характеристику августа. В частности, отмечается, что абсолютный максимум температуры составляет 35.7-39.8°, а минимум – 1-7° тепла.

Как сообщалось, ученые заявили о последствиях глобального потепления. Отмечается, что глобальное потепление приведет мир к новой катастрофе, а именно, к глобальному замерзанию. Итак, остановящиеся океанские течения превратят Европу в морозильную камеру и откроют новый ледниковый период уже к концу века.

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