Россия хочет наладить производство "шахедов" в Беларуси — ЦНС

Беларусь уже посетила рабочая группа инженеров из Ирана.

Россия рассматривает возможность построить производство беспилотников типа Shahed в Беларуси.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

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Источники в Беларуси сообщают, что "Гомельский радиозавод" уже посетила рабочая группа из Ирана, поездку которых организовали российская ФСБ и белорусский КГБ.

Сообщается, что иранские инженеры обсуждали возможность системного налаживания производства дронов-камикадзе. Как известно, на базе этого завода уже проводилась доукомплектация дронов.

"Соответствующее развитие событий указывает на то, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси. Развертывание полноценного производства иранских БПЛА в Беларуси поможет России решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана", — отметили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны показали видео работы ПВО, на котором видно сбитие вражеских дронов в небе над украинской столицей.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время атаки 8 мая все дроны были сбиты, их обломки упали на жилые дома, повредили автомобили, газовую трубу, резервуар дизтоплива.

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