Россия ракетами обстреляла Днепропетровщину: первые подробности

На месте обстрелов работают спасатели.
Российские террористы в понедельник, 8 мая, предположительно ракетами "Искандер" обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Российская армия ударила ракетами по Павлоградскому району.
"Два взрыва прогремели в Межирицкой общине. Вероятно, враг целил "Искандерами". Погибших и пострадавших из-за ракетной атаки нет. Места "прилетов" обследуют спасатели. Последствия уточняются. Всем тихой ночью. Выстоим и победим!", — сообщил председатель ОВА.
Напомним, в ночь на понедельник, 8 мая, враг нанес ракетный удар с бомбардировщиков Ту-22М3 по Одесщине. Ракеты типа Х-22 россияне направили по составу Красного Креста.
Также Россия нанесла ракетный удар по Балаклае Харьковской области. По предварительной информации, выпустила С-300, есть пострадавшие.
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