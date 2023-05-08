Россия ракетами обстреляла Днепропетровщину: первые подробности

Российские террористы в понедельник, 8 мая, предположительно ракетами "Искандер" обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Российская армия ударила ракетами по Павлоградскому району.

"Два взрыва прогремели в Межирицкой общине. Вероятно, враг целил "Искандерами". Погибших и пострадавших из-за ракетной атаки нет. Места "прилетов" обследуют спасатели. Последствия уточняются. Всем тихой ночью. Выстоим и победим!", — сообщил председатель ОВА.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 мая, враг нанес ракетный удар с бомбардировщиков Ту-22М3 по Одесщине. Ракеты типа Х-22 россияне направили по составу Красного Креста.

Также Россия нанесла ракетный удар по Балаклае Харьковской области. По предварительной информации, выпустила С-300, есть пострадавшие.

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