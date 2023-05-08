В НАТО отреагировали на провокацию России в Черном море

Альянс привел подразделения воздушной полиции в состояние повышенной готовности после провокации России в Черном море, когда российский истребитель создал аварийную ситуацию с пограничным самолетом Польши.

Об этом журналистам в понедельник сообщил официальный представитель НАТО, передает Reuters.

"Подразделения воздушной полиции НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета миссии Frontex над Черным морем вблизи Румынии", – заявили в НАТО.

Представитель Альянса добавил, что НАТО "остается бдительным", а все дальнейшие вопросы по инциденту переадресовал властям Польши.

Напомним, 5 мая самолет пограничной миссии ЕС Frontex выполнял патрулирование в международном воздушном пространстве. Там был перехвачен российским истребителем Су-35.

Инцидент произошел в 60 км от Румынии. В Польше назвали подобные действия России "спланированной провокацией".

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