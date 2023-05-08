США модернизируют танки Abrams перед отправкой в Украину — СМИ

Из-за процесса модернизации танки Abrams не будут участвовать в весеннем контрнаступлении.

США подвергают модификации танки Abrams, которые будут отправлены в Украину, чтобы некоторые высокотехнологичные детали не могли попасть в руки россиян. В Пентагоне было принято решение заменить их на другие компоненты.

Об этом информирует издание USA Today.

В сообщении указывается, что из-за процесса модернизации американские танки не будут задействованы в весеннем контрнаступлении украинских военных.

Американские чиновники и эксперты заявили, что это необходимая мера пресечения на тот случай, если в руки россиян попадет хоть один американский танк.

"Это может дать или не дать России возможность провести на них испытания и найти уязвимые места", — заявил Колин Смит, эксперт по российским вооруженным силам в RAND Corp.

"Как и в случае с другим оружием, правительство США отправляет иностранным правительствам урезанные версии своих танков. Пентагон покидает свои танки высшего класса для американских войск", — резюмирует издание.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики из-за нехватки вооружения опрокидывают на линию фронта старые советские танки Т-55, однако они еще могут быть эффективными.

Кроме того, мы ранее информировали, что до 1 июня Украина получит танки от Дании и Германии, снятые с вооружения датской армии в 2005 году.

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