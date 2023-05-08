"Визит НЛО": жителей Мелитополя испугали загадочные белые круги – что это было

Над оккупированным россиянами Мелитополем вчера, 7 мая, заметили загадочные белые круги в вечернем небе. В социальных сетях начали писать, что необычное свечение в виде подковы – результат новейшего вооружения. Также местные жители писали в Сети, что странные круги – это "визит НЛО".

Было НЛО?

Версию о пришельцах объясняет Владимир Литовка, исследователь аномальных явлений природы. Мужчина говорит, что в небе над Мелитополем могло быть НЛО.

Так выглядело вечернее небо над Мелитополем.

"Я считаю, что это проявление разумных цивилизаций на военные действия, которые сейчас происходят в Украине. Учитывая место, где это происходило, можно предположить, что это проявление разумных цивилизаций. Это их реакция на боевые действия. Там, где идет война — страдает атмосфера от взрывов, идет шумовое и химическое загрязнение окружающей среды и почвы. К тому же война никому не нужна – ни украинцам, ни тем, кто оберегает нашу планету", — рассказывает сайту ТСН.ua Владимир Литовка, исследователь аномальных явлений природы, эзотерик.

Испугали прожекторами

Между тем, оккупационные власти Мелитополя заявляют, что в небе над городом не было НЛО, а странное свечение — вызванно тестовым запуском подсветка арки Победы над одноименной площадью в городе.

Оккупационные власти объяснили странный свет в небе подсветкой арки

Это подтверждает уфолог Сергей Петров.

"Ничего аномального над Мелитополем не было. Оккупационные власти города подсветили арку на площади Победы до 9 мая. Известно, что ее подсвечивали в тестовом режиме. В небо светили лазерными прожекторами, что создало такой эффект на низких облаках. Жители видели в небе рисунок в виде подковы, поскольку сама арка построена в такой форме. Никаких фактов аномальности в Мелитополе не было", – пояснил сайту ТСН.ua уфолог Сергей Петров.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о загадочных световых столбах, которые видели в небе на Киеве. Ученые объяснили, почему можно увидеть в небе такое необычное природное явление.

Также мы рассказывали о полярном сиянии над Украиной: ученый объяснил, почему оно происходит и стоит ли его бояться.

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