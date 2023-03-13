Киевлян напугала "кровавая" Луна в небе: что говорят ученые

Прошлой ночью киевляне наблюдали в небе над столицей "кровавую" Луну. В социальных сетях публикуют фото и пишут о зловещих знаках. Ученые отрицают какие-либо аномалии и знаки – это обычное явление в небе. Просто из-за войны люди стали слишком расстроены и ищут "знаки" там, где их не следует искать.

Небесное явление для ТСН.ua прокомментировали в астрономической обсерватории Киевского национального университета.

"Ночью свет идет только от Луны, а если на небе облака, то мы видим его несколько краснее. В этом нет ничего удивительного. Каждый раз, когда Луна за облаками, она будет красной. Ведь лунном свете есть все цвета радуги. Облака пропускают длинноволновую. Участок спектра – желтый, оранжевый и красный, а коротковолновый задерживают – фиолетовый, голубой, зеленый. Все зависит от того, какой химический состав и густота облаков. Поэтому мы и видим красный месяц. Здесь ничего удивительного и аномального нет", — рассказал сайту ТСН.ua Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Фото: "Киевский Движ"

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Ученый добавляет, что красной Луна не обязательно должна быть именно из-за облаков.

Если Луна находится высоко над горизонтом, то она не будет красной. Если же она низко над горизонтом, то будет иметь красный цвет, потому что ближе к горизонту более толстый слой атмосферы. А она делает тоже самое, что и облака – поглощает синее, фиолетовое, зеленое, и пропускает – желтое, оранжевое и красное", — добавляет Анатолий Казанцев.

Напомним, киевлян испугали необычные яркие точки в небе, светящиеся в ночное время. Жители столицы сначала писали, что это какие-то летательные аппараты связанные с войной, а позже выяснилось, что явление в небе не имеет никакого отношения к авиации или дронам.

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