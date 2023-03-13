Киян налякав "кривавий" Місяць в небі: що кажуть науковці

Вчені пояснили, чому не варто боятися надто червоного Місяця.
Минулої ночі кияни спостерігали в небі над столицею "кривавий" Місяць. В соціальних мережах публікують фото та пишуть про зловісні знаки. Науковці заперечують будь-які аномалії та знаки – це звичайне явище в небі. Просто через війну люди стали надто знервовані та шукають "знаки" там, де їх не слід шукати.
Небесне явище для сайту ТСН.ua прокоментували в астрономічній обсерваторії Київського національного університету.
"Вночі світло йде лише від Місяця, а якщо на небі хмари, то ми бачимо його дещо червонішим. В цьому немає нічого дивного. Кожен раз, коли Місяць за хмарами, він буде червоним. Адже місячному світлі є всі кольори веселки. Хмари пропускають довгохвильову ділянку спектра – жовтий, жовтогарячий та червоний, а короткохвильову затримують – фіолетовий, блакитний, зелений. Все залежить від того, який хімічний склад та густота хмар. Тому ми і бачимо червоний місяць. Тут нічого дивного і аномального нема", - розповів сайту ТСН.ua Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковець додає, що червоним Місяць не обов’язково має бути саме через хмари.
"Якщо Місяць знаходиться високо над горизонтом, то він не буде червоним. Якщо ж він низько над горизонтом, то буде мати червоний колір, тому що ближче до горизонту товстіший шар атмосфери. А вона робить теж саме, що й хмари – поглинає синє, фіолетове, зелене, та пропускає – жовте, жовтогаряче, та червоне", - додає Анатолій Казанцев.
Нагадаємо, киян налякали незвичні яскраві точки в небі, які світяться в нічний час. Мешканці столиці спочатку писали, що це якійсь літальні апарати пов’язані з війною, а пізніше з’ясувалося, що явище в небі немає ніякого стосунку до авіації чи дронів.
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