Киян налякав "кривавий" Місяць в небі: що кажуть науковці

Минулої ночі кияни спостерігали в небі над столицею "кривавий" Місяць. В соціальних мережах публікують фото та пишуть про зловісні знаки. Науковці заперечують будь-які аномалії та знаки – це звичайне явище в небі. Просто через війну люди стали надто знервовані та шукають "знаки" там, де їх не слід шукати.

Небесне явище для сайту ТСН.ua прокоментували в астрономічній обсерваторії Київського національного університету.

"Вночі світло йде лише від Місяця, а якщо на небі хмари, то ми бачимо його дещо червонішим. В цьому немає нічого дивного. Кожен раз, коли Місяць за хмарами, він буде червоним. Адже місячному світлі є всі кольори веселки. Хмари пропускають довгохвильову ділянку спектра – жовтий, жовтогарячий та червоний, а короткохвильову затримують – фіолетовий, блакитний, зелений. Все залежить від того, який хімічний склад та густота хмар. Тому ми і бачимо червоний місяць. Тут нічого дивного і аномального нема", - розповів сайту ТСН.ua Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Фото: "Київський Двіж"

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Науковець додає, що червоним Місяць не обов’язково має бути саме через хмари.

"Якщо Місяць знаходиться високо над горизонтом, то він не буде червоним. Якщо ж він низько над горизонтом, то буде мати червоний колір, тому що ближче до горизонту товстіший шар атмосфери. А вона робить теж саме, що й хмари – поглинає синє, фіолетове, зелене, та пропускає – жовте, жовтогаряче, та червоне", - додає Анатолій Казанцев.

Нагадаємо, киян налякали незвичні яскраві точки в небі, які світяться в нічний час. Мешканці столиці спочатку писали, що це якійсь літальні апарати пов’язані з війною, а пізніше з’ясувалося, що явище в небі немає ніякого стосунку до авіації чи дронів.

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