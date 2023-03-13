Лукашенко похвалив президента Ірану за обхід західних санкцій

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з іранським лідером Ібрагімом Райсі похвалив його за обхід західних санкцій.

Про це повідомляє "Белта".

"І як ви, попри все, розвиваєте сучасні технології та ядерну енергетику. І, як ми сьогодні визначилися з президентом Ірану, ми можемо бути дуже корисні один одному, якщо по-справжньому об'єднаємо свої зусилля", - сказав диктатор.

Своєю чергою лідер Ірану пообіцяв Лукашенку, що поділиться незаконними методами, як оминати економічні санкції.

Також повідомляється, що за підсумками зустрічі Лукашенко та Ібрагім Райсі підписали "дорожню карту співробітництва". Білорусь та Іран домовилися співпрацювати у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сферах освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

Нагадаємо, Лукашенко вперше за 17 років прилетів із візитом до Ірану.

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