Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лукашенко похвалив президента Ірану за обхід західних санкцій

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
527
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лукашенко похвалив президента Ірану за обхід західних санкцій

Фото: Associated Press

Натомість президент Ірану пообіцяв Лукашенку поділитися методами "протистояння санкціям".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з іранським лідером Ібрагімом Райсі похвалив його за обхід західних санкцій.    

Про це повідомляє "Белта".

"І як ви, попри все, розвиваєте сучасні технології та ядерну енергетику. І, як ми сьогодні визначилися з президентом Ірану, ми можемо бути дуже корисні один одному, якщо по-справжньому об'єднаємо свої зусилля", - сказав диктатор.

Своєю чергою лідер Ірану пообіцяв Лукашенку, що поділиться незаконними методами, як оминати економічні санкції.

Також повідомляється, що за підсумками зустрічі Лукашенко та Ібрагім Райсі підписали "дорожню карту співробітництва". Білорусь та Іран домовилися співпрацювати у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сферах освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

Нагадаємо, Лукашенко вперше за 17 років прилетів із візитом до Ірану. 

Читайте також:

Іран лякає світ: чи буде ядерна війна, США пригрозили ударами| Сергій Данилов

Іран лякає світ: чи буде ядерна війна, США пригрозили ударами| Сергій Данилов

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
527
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація