Лукашенко похвалил президента Ирана за обход западных санкций

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с иранским лидером Ибрагимом Райси похвалил его за обход западных санкций.

Об этом сообщает "Белта".

"И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", — сказал диктатор.

В свою очередь лидер Ирана пообещал Лукашенко, что поделится незаконными методами, как обходить экономические санкции.

Также сообщается, что по итогам встречи Лукашенко и Ибрагим Райси подписали "дорожную карту сотрудничества". Беларусь и Иран договорились сотрудничать в политической, экономической, консульской, научно-технической областях, а также в сферах образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Напомним, Лукашенко впервые за 17 лет прилетел с визитом в Иран.

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