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Лидер Китая посетит Москву на следующей неделе — Reuters

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Лидер Китая посетит Москву на следующей неделе — Reuters

Фото: Associated Press

Источники сообщают, что визит китайского лидера в российскую столицу состоится раньше, чем это было запланировано.

Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпинь может посетить столицу России Москву на следующей неделе, где намерен встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что визит китайского главы в Россию состоится раньше, чем ожидалось.

Источники агентства сообщают, что планы о визите Си Цзиньпиня появились после того, как Китай предложил свои услуги в качестве посредника между странами, на Западе это предложение было воспринято скептически, учитывая, что Пекин оказывает дипломатическую поддержку Москве.

Напомним, что Китай и Россия договорились о "безграничном" партнерстве незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину и обе стороны регулярно указывают на прочные связи между странами.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай является "системной угрозой" мировому порядку.

Кроме того, мы информировали, что финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что Россия после полномасштабного вторжения в Украину превратилась в сырьевой придаток Китая.

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Дата публикации
Просмотры
5675
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