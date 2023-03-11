Лукашенко получил гарантии Китая: эксперт объяснил, как это повлияет на угрозу со стороны Беларуси

После визита в Китай самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко чувствует себя увереннее, но это не значит, что Кремль откажется от попыток втянуть его страну в войну против Украины.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко.

“Россияне пытались, пытаются и будут пытаться вынудить Лукашенко вступить со своей армией в эту войну. Лукашенко до последнего делает все от себя зависящее, чтобы ничего подобного не произошло. Я думаю, что после визита в Китай он стал смелее и понимает, что оказался под протекторатом Китая”, — отметил эксперт.

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При этом он напомнил, что после президентских выборов в Белоруссии, с которых началась так называемая белорусская революция, Лукашенко остался у власти во многом благодаря Китаю.

“Китаю нужно отдельное государство Беларусь и им не нужно, чтобы Беларусь окончательно легла под Россию... Исходя из одной из ключевых экономических логик Китая (логика большого шелкового пути), им нужны диверсифицированные окна в Европу, и Беларусь была одним из ключевых окон в ЕС для китайских товаров. Если Беларусь поглощается Россией, то у них есть абсолютная монополия России по железнодорожному пути в Европу. Им это точно не нужно”, – подчеркнул Вадим Денисенко.

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